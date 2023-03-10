В россии собрались строить 9-этажные дома из дерева

Минстрой и мчс рф уже утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года.

В российской федерации* хотят разрешить строить девятиэтажные дома из дерева, тогда как раньше рассматривали возможность возведения пятиэтажек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление минстроя рф.

В ведомстве утверждают, что в течение 2023 года вместе с министерством чрезвычайных ситуаций и другими инстанциями разработают нормативную базу для возведения деревянных высоток.

Дискуссия о «перспективах» развития деревянного жилищного строительства проходила во время парламентского диалога в совете федерации. При этом в рф намерены актуализировать старую нормативную базу и разработать новые нормативно-технические документы для строительства высотных домов из дерева.

Как сообщал Курсор, российский диктатор владимир путин купил роскошный особняк для любовницы. По данным Independent, президент рф тайно тратит миллионы на свою девушку. Так, он купил большую недвижимость для нее и их маленьких детей. Издание утверждает, что 70-летний лидер якобы направил миллионы незаконных средств на покупку большого особняка и большого пентхауса для своей 39-летней подруги алины кабаевой.

По данным Проекта, российский президент якобы использовал кипрский фонд, чтобы купить империю недвижимости для своей возлюбленной на сумму 120 миллионов долларов. Строительство резиденции кабаевой началось в 2020 году и было завершено в 2021 году. Дворец был построен полностью из дерева. Руководил строительством бизнесмен юрий ковальчук, российский магнат, также известный как «банкир путина».

Также Курсор писал о том, что Польша приняла решение о более строгих мерах безопасности на границе с россией и Беларусью и уже начала строительство первых укреплений на границе с калининградской областью.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.