В России впервые назвали потери своей армии на войне в Украине

По данным российского министерства обороны, за семь дней войны, которую Путин развязал на территории Украины, якобы погибло лишь 498 оккупантов. Однако у украинской стороны другие данные.

В министерстве обороны РФ заявили, что за все время так называемой «спецоперации» в Украине погибло 498 российских военных.

Об этом сообщили российские СМИ.

Что касается раненых, то, по заявлению ведомства, всего их 1597.

Примечательно, что советник министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эти цифры можно смело «умножить на 15».

Отметим, что согласно данным министерства обороны Украины, ВСУ ликвидировали примерно 6 тысяч российских захватчиков.

Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет.

Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.

Еще наш сайт писал, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.

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