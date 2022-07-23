В российской армии заканчиваются летчики

С каждым днем все меньше россиян желают вступать в ряды армии и отправляться на войну в Украину — сейчас стало известно, что оккупантам критически не хватает летчиков.

Вооруженные силы россии продолжают испытывать дефицит летного состава. Наибольшее внимание уделяется поиску квалифицированных пилотов самолетов Су-25 и штурманов вертолетов Ка-52/Ми-28, пишет журналист Роман Цимбалюк.

По его информации, у кандидатов либо нет желания служить, либо их подготовка оставляет желать лучшего. Люди осознают, что эти вакансии связаны с огромным риском для жизни (или дальнейшей карьеры в случае публикации списков), поскольку данная категория военнослужащих привлекается для выполнения задач по нанесению ударов по территории Украины, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

Основным источником кадров сейчас являются частные военные компании, но и там подготовленные специалисты начинают заканчиваться.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!