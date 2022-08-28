В сети показали, как украинские военные перехватили российский беспилотник

На видео, выложенном российскими захватчиками, запечатлен момент, как они теряют управление над своим беспилотником. Контроль над дроном получили ВСУ.

Специалисты ВСУ захватили дрон Mavic оккупантов из армии рф* вместе со всей записанной на него информацией.

После этого российским военным пришлось срочно менять позиции, чтобы их не вычислили.

Интересно, что перехват произошел в присутствии пропагандиста Сладкова. Также на видео засветился известный российский неонацист Мильчаков. Во время войны на Донбассе этот маньяк отличился особым зверством: он отрезал уши убитых украинских военных и фотографировался с обгоревшими трупами.

Ранее «Курсор» писал, что украинская разведка рассказала, может ли россия использовать ядерное оружие. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в данный момент войны российские оккупанты не готовы использовать ядерное оружие.

Также мы сообщали, что паломников в Умани предупредили об опасности российских обстрелов. Служба безопасности Украины и Национальная полиция напомнила паломникам о том, что посещения Умани в Рош ха-Шана может быть для них опасным из-за возможных провокаций со стороны россии.

Ранее специалисты назвали страны, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.

Кроме этого, Скибицкий рассказал о количестве ракет, которые остались у рф.

Также «Курсор» сообщал, что в Украине рассказали о том, чем победа россии может обернуться для всего мира.