В сети показали, как украинские военные перехватили российский беспилотник

Специалисты ВСУ захватили дрон Mavic оккупантов из армии рф* вместе со всей записанной на него информацией.
После этого российским военным пришлось срочно менять позиции, чтобы их не вычислили.
Интересно, что перехват произошел в присутствии пропагандиста Сладкова. Также на видео засветился известный российский неонацист Мильчаков. Во время войны на Донбассе этот маньяк отличился особым зверством: он отрезал уши убитых украинских военных и фотографировался с обгоревшими трупами.
Ранее «Курсор» писал, что украинская разведка рассказала, может ли россия использовать ядерное оружие. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в данный момент войны российские оккупанты не готовы использовать ядерное оружие.
Также мы сообщали, что паломников в Умани предупредили об опасности российских обстрелов. Служба безопасности Украины и Национальная полиция напомнила паломникам о том, что посещения Умани в Рош ха-Шана может быть для них опасным из-за возможных провокаций со стороны россии.
Ранее специалисты назвали страны, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.
Кроме этого, Скибицкий рассказал о количестве ракет, которые остались у рф.
Также «Курсор» сообщал, что в Украине рассказали о том, чем победа россии может обернуться для всего мира.