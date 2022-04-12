В сети показали, во что превратили дом российские солдаты, которые в нем жили несколько недель

Российские солдаты несколько недель оккупировали пригороды Киева, пока их не выгнали украинские защитники. Как оказалось, они терроризировали местное население, насиловали, убивали и грабили. И вот в сети показали фотографии одного из частных домов, в котором жилы захватчики. Они не превратили его в свинарник.
Примечательно, что на одной из фото можно увидеть зеркало в ванной, на котором оккупанты оставили циничное послание хозяевам: «Спасибо за гостеприимство. Простите за беспорядок!»
Надпись также «украшена» буквами «Z» и «V».
Ранее наш сайт сообщал, что в сети показали жуткие кадры разбомбленных домов Киевской области.
Также редакция Курсора сообщала, что путин рассказал, зачем послал войска в Украину.
Еще напомним, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче.
В Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!