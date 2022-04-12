В сети показали, во что превратили дом российские солдаты, которые в нем жили несколько недель

В интернете появились фотографии бедлама, который устроили российские солдаты в доме. Они оставили большое количество мусора в комнатах, засорили туалет и специально испортили автомобиль хозяев.

Российские солдаты несколько недель оккупировали пригороды Киева, пока их не выгнали украинские защитники. Как оказалось, они терроризировали местное население, насиловали, убивали и грабили. И вот в сети показали фотографии одного из частных домов, в котором жилы захватчики. Они не превратили его в свинарник.

Примечательно, что на одной из фото можно увидеть зеркало в ванной, на котором оккупанты оставили циничное послание хозяевам: «Спасибо за гостеприимство. Простите за беспорядок!»

Надпись также «украшена» буквами «Z» и «V».

Ранее наш сайт сообщал, что в сети показали жуткие кадры разбомбленных домов Киевской области.

Также редакция Курсора сообщала, что путин рассказал, зачем послал войска в Украину.

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