В Украине погиб московский чиновник — СМИ

Власти россии* без необходимой подготовки отправили на войну в Украину начальника отдела мэрии москвы с «нулевым боевым опытом». СМИ сообщают, что его уже нет в живых.

Об этом заявила заместитель главного редактора пропагандистского телеканала RT Наталья Лосева.

По словам лосевой, 28-летний начальник одного из отделов в мэрии москвы алексей мартынов погиб 10 октября в Украине.

«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта у него не было. Его отправили на фронт практически через несколько дней», — говорится в ее заявлении.

Ранее Курсор писал, что в россии выдали повестку девушке из Вьетнама. 24-летняя Нгуен Ву Хоанг Ань родилась во Вьетнаме, но приехала в россию для получения образования. В итоге она получила повестку, связанную с «частичной» мобилизацией.

Также сообщалось, что россиянка оригинально выкрутилась в суде за антивоенный лозунг, доказав, что под «НЕТ В***Е» имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ».

Ранее журналисты сообщили, что безвозвратные потери армии рф в Украине составили более 90 тысяч человек.

Курсор сообщал, что в россии вручили повестки иностранным гражданам.

Помимо этого, военный эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за ракетной атакой по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!