В Украине запустили сайт, на котором можно посмотреть на российских военных преступников

В Украине запустили работу сайта под названием «Книга палачей украинского народа». Эта специальная информационная система, в которой собирается подтвержденная информация о военных преступниках в армии рф*.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram.
Сайт предлагает пользователям подробные данные о российских военных, которые совершали военные преступления в Украине.
Отметим, что на данный момент в Украине расследуется 1700 дел о военных преступлениях со стороны россиян. Среди них разрушения жилой инфраструктуры, убийств мирных жителей и мародерства.
В базе сайта сейчас есть данные о 607 российских военных преступниках. Там можно увидеть фотографии совершенных преступлений. Перейти на сайт можно по ссылке. Он доступен на украинском, русском и английском языках.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.
Еще напомним, что МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!