В украинской разведке рассказали, почему россия отменила обмен пленными 14 января

«Оккупанты используют горе семей, которое сами же и нанесли», — рассказали в ГУР Украины.

Обмен военнопленными, который должен был состояться 14 января, сорвался из-за российского командования.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В Координационном штабе по вопросам обмена пленными сообщили, что в субботу, 14 января 2023 года, рф* неожиданно отменила запланированный очередной обмен.

Это сделано, чтобы расшатать настроения в украинском обществе. Для этого оккупанты используют горе семей, которое сами же и нанесли.

По словам Андрея Юсова, пророссийские боты активизировались в соцсетях и чатах. Также массово появляются новые информационные ресурсы, используемые врагом для сбора данных. В ГУР пояснили, что это такая «игра на нервах».

Работа по обменам продолжается и в ближайшее время могут появиться хорошие новости, однако нельзя забывать, что такие ситуации нуждаются в тишине.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!