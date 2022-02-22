Врачи назвали главные признаки постковидного симптома

15:02, Сегодня
Новости СНГ, Коронавирус
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Вакцина от коронавируса
Фото: canva.com

Как отмечают медики, после перенесенного коронавируса могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. В том числе и у тех пациентов, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме.

По словам медиков, после коронавируса у пациентов могут возникнуть неврологические и психические симптомы.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

Среди симптомов, которые встречаются чаще всего, особенно стоит выделить усталость и боль в мышцах. Дело в том, что этот признак замечают у 63 процентов пациентов.

Также люди жалуются врачам на другие симптомы:

  • Головная боль (у 13 процентов).
  • Головная боль с головокружением (у 12 процентов).
  • Проблемы со сном (у 26 процентов).
  • Тревога и депрессия (у 23 процентов).
  • Трудности во время ходьбы (у 24 процентов).
  • Изменения вкуса или нюха (у 19 процентов).
  • Спутанность сознания (у 11 процентов).
  • Нервное перевозбуждение (у 45 процентов).

Кроме того, врачи наблюдают у пациентов, перенесших коронавирус, трудности с концентрацией внимания, а также нарушения когнитивной деятельности. Медики отметили, что неврологические и психические расстройства чаще диагностируются, а также прием психоактивных препаратов, повышают риск возникновения постковидного синдрома.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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