Врачи назвали главные признаки постковидного симптома

По словам медиков, после коронавируса у пациентов могут возникнуть неврологические и психические симптомы.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.
Среди симптомов, которые встречаются чаще всего, особенно стоит выделить усталость и боль в мышцах. Дело в том, что этот признак замечают у 63 процентов пациентов.
Также люди жалуются врачам на другие симптомы:
- Головная боль (у 13 процентов).
- Головная боль с головокружением (у 12 процентов).
- Проблемы со сном (у 26 процентов).
- Тревога и депрессия (у 23 процентов).
- Трудности во время ходьбы (у 24 процентов).
- Изменения вкуса или нюха (у 19 процентов).
- Спутанность сознания (у 11 процентов).
- Нервное перевозбуждение (у 45 процентов).
Кроме того, врачи наблюдают у пациентов, перенесших коронавирус, трудности с концентрацией внимания, а также нарушения когнитивной деятельности. Медики отметили, что неврологические и психические расстройства чаще диагностируются, а также прием психоактивных препаратов, повышают риск возникновения постковидного синдрома.
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