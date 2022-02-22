Врачи назвали главные признаки постковидного симптома

Как отмечают медики, после перенесенного коронавируса могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. В том числе и у тех пациентов, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме.

По словам медиков, после коронавируса у пациентов могут возникнуть неврологические и психические симптомы.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

Среди симптомов, которые встречаются чаще всего, особенно стоит выделить усталость и боль в мышцах. Дело в том, что этот признак замечают у 63 процентов пациентов.

Также люди жалуются врачам на другие симптомы:

Головная боль (у 13 процентов).

Головная боль с головокружением (у 12 процентов).

Проблемы со сном (у 26 процентов).

Тревога и депрессия (у 23 процентов).

Трудности во время ходьбы (у 24 процентов).

Изменения вкуса или нюха (у 19 процентов).

Спутанность сознания (у 11 процентов).

Нервное перевозбуждение (у 45 процентов).

Кроме того, врачи наблюдают у пациентов, перенесших коронавирус, трудности с концентрацией внимания, а также нарушения когнитивной деятельности. Медики отметили, что неврологические и психические расстройства чаще диагностируются, а также прием психоактивных препаратов, повышают риск возникновения постковидного синдрома.

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