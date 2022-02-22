Врачи вытащили из мозга россиянина зубную щетку

Хирурги извлекли щетку из головы. Пациент мог умереть в любую секунду от внезапно открывшегося кровотечения, однако операция прошла успешно. Как именно щетка попала к нему в череп, мужчина рассказывать не стал.

В России врачи извлекли из мозга пациента зубную щетку. Случай произошел в Татарстане.

В местной больнице сообщили, что к ним вечером в приемный покой поступил мужчина с зубной щеткой, которая была воткнута в его голову. Примечательно, что пациент был в сознании. Более того, он сам оказался врачом, на работал в другой больнице.

Он не стал рассказывать, как именно зубная щетка попала к нему в мозг, но полтора года назад он получил тяжелую травму головы. Восстановление длилось долго. Именно через место этой травмы щетка и воткнулась ему в череп.

К счастью, предмет не задел важные ткани, не вызвал кровотечение. Щетка просто «раздвинула» мозг, а потому он мог полноценно функционировать.

Однако ситуация все равно была очень опасной, а потому в больнице щетку быстро извлекли. Операция прошла успешно, горе-пациента отправили в реанимацию, а затем перевели в обычное отделение. Мужчина постепенно пошел на поправку.

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