Взрыв в Мелитополе: в центре города сгорел автомобиль оккупантских спецслужб

Утром в пятницу в оккупированном Мелитополе взорвали автомобиль российских спецслужб.

23 декабря в самом центре украинского Мелитополя, захваченного армией рф* в самом начале войны, прогремел взрыв.

Пророссийские СМИ написали, что в районе парка Горького взорвался автомобиль Рено-Дастер, который принадлежал сотрудникам фсб. Двое оккупантов получили тяжелые ранения.

Мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал видео с места происшествия.

Интересно, что днем ранее также был взорван автомобиль предателя-коллаборанта в Новой Каховке. Это также был Рено-Дастер.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал про ракеты «без мозгов», которые достала из запасов рф. Россия испытывает дефицит боеприпасов, поэтому начала использовать ракеты из старых запасов. Из своих закромов армия агрессора даже достала ракеты «без мозгов».

Также мы сообщали, как «горит москва»: опубликовано видео пожара воинской части в столице рф.

Наш сайт информировал, что Зеленский рассказал после визита в США.

«Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

Помимо этого Байден заявил, что путин проиграет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!