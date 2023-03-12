Зеленский наградил расстрелянного за слова «Слава Украине» военнопленного наивысшей госнаградой

Украинского солдата взяли в плен, но вместо обеспечения условий содержания в соответствии с международными конвенциями российские оккупанты совершили казнь.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, который попал в плен российских оккупантов и был расстрелян за словам «Слава Украине!».

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

«Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его «Слава Украине!» — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, Служба безопасности Украины окончательно подтвердила личность украинского военнослужащего, расстрелянного после слов «Слава Украине!». Следователи установили, что военные рф* расстреляли снайпера 163 батальона 119 отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Мациевского Александра Игоревича.

Подтвердить эту информацию удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, разработку фото- и видеоматериалов, а также благодаря заключению судебной портретной экспертизы.

Ранее Курсор сообщал о том, что в сети распространилось видео, на котором российские военные расстреляли на месте взятого в плен украинского солдата. Об этом сообщил украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Украинского солдата взяли в плен, но вместо обеспечения условий содержания в соответствии с международными конвенциями российские оккупанты совершили казнь. Так, на опубликованных кадрах видно, что военный ВСУ выкуривает сигарету и говорит фразу «Слава Украине», после чего россияне его расстреливают.

Александра Мациевского призвали на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора (Донецкая область). Его расстреляли 30 декабря 2022 года, а тело солдата вернули домой в феврале 2023 года.

Также «Курсор» сообщал, что в каких регионах рф фиксируются наибольшие потери среди солдат, участвующих в войне с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!