Зеленский рассказал, откуда может начаться новое наступление россии

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое наступление россиян может состояться на любом направлении. Он добавил, что президент рф владимир путин* ставит своим военным новые задачи, хотя каждый день у них погибает большое количество человек.
Об этом президент Украины заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.
Зеленский заявил, что между мировосприятием Украины и рф сейчас большая пропасть, так как путин думает, где наступать, а украинцы — где защищаться.
«путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны — это чужие жертвы, не президента россии», — сказал Зеленский.
По словам украинского президента, путин готов продолжать войну, несмотря на потери армии.
«Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи», — сказал Зеленский.
Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.
Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.
Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!