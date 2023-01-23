Зеленский рассказал, откуда может начаться новое наступление россии

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое наступление россиян может состояться на любом направлении. Он добавил, что президент рф владимир путин* ставит своим военным новые задачи, хотя каждый день у них погибает большое количество человек.

Об этом президент Украины заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Зеленский заявил, что между мировосприятием Украины и рф сейчас большая пропасть, так как путин думает, где наступать, а украинцы — где защищаться.

«путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны — это чужие жертвы, не президента россии», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, путин готов продолжать войну, несмотря на потери армии.

«Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи», — сказал Зеленский.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!