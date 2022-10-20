Жена пескова, несмотря на санкции, отдыхает в Израиле

СМИ сообщают, что татьяна навка*, жена официального представителя кремля дмитрия пескова, в последние дни находилась в отпуске в Израиле.

Стало известно, что татьяна навка, бывшая олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, в последние несколько дней находилась в отпуске в Израиле и остановилась в Тель-Авиве.

Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года и двукратная чемпионка мира, остановилась в отеле «Кемпински» в Тель-Авиве, сообщают СМИ на основании информации, полученной от ассоциации «Израильские друзья Украины».

В марте навка была включена в список граждан, попавших под санкции Министерства финансов США в рамках международных санкций против россия из-за войны на Украине и из-за ее мужа. Ранее песков был внесен в черный список из-за его ключевой роли во вторжении рф в Украину. В июне навка также попала под санкции Евросоюза.

«Украинские беженцы, спасающиеся от войны, по-прежнему сталкиваются с трудностями при въезде в Израиль, но жена пресс-секретаря путина находится в Израиле без проблем», — сказала Анна Заров, основатель ассоциации «Израильские друзья Украины».

Песков является пресс-секретарем президента рф владимира путина с 2008 года. В этом качестве, по данным Госдепартамента США, «он играл ключевую роль в пропагандистских и дезинформационных кампаниях по сокрытию связей кремля с отравлением полонием в 2006 году бывшего офицера российской разведки александра литвиненко, отравление «Новичком» в 2018 году бывшего офицера российской военной разведки сергея скирпала и его дочери юлии, а также отравление «Новичком» в 2020 году лидера российской оппозиции Алексея Навального».

В Госдепартаменте заявили, что служба путину была прибыльной для пескова, и, несмотря на то, что всю свою карьеру он был госслужащим, он и его семья являются мультимиллионерами.

По данным Минфина, члены семьи пескова владеют империей недвижимости стоимостью более 10 млн долларов, несколькими роскошными автомобилями и регулярно путешествуют на частных самолетах и ​​яхтах.

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Наша редакция писала, что странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие.

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