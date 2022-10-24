Журналиста, призывавшего «топить и сжигать украинских детей», осудили даже в россии

«Дикими и омерзительными» назвали в россии высказывания российского ведущего антона красовского. На данный момент сотрудничество с ним приостановлено.

За фашистские высказывания о том, что украинских детей нужно «топить и сжигать», ведущего телеканала Russia Today антона красовского публично осудили и приостановили с ним сотрудничество.

Даже пропагандистка симоньян заявила: «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество».

Оказалось, что этот «деятель» не первый раз позволяет себе подобные «омерзительные» высказывания, и на этот раз даже на российских каналах постеснялись покрывать такую откровенную дикость и фашизм.

Пресс-секретарь мид россии мария захарова ранее заявляла, что его осуждение преждевременное, а красовский на самом деле профессионал и прекрасный человек. Пока неизвестно, чем объяснит свою недальновидность и как теперь будет оправдываться официальный представитель путина, способствовавшая продвижению в российских СМИ таких личностей.

Сам красовский под давлением и осуждением свыше успел написать извинения в своем Телеграм-канале извинения: «Ну, бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого… Надеюсь, вы меня простите».

Ранее Курсор писал, что ведущий российского телеканала призвал топить и жечь украинских детей: в Киеве отреагировали.

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Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!