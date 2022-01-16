COVID-19 в Израиле: 27 167 новых случаев заболевания

В министерстве здравоохранения обновили статистку по коронавирусу в Израиле.

По данным Министерства здравоохранения, вчера было подтверждено 27 167 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом пишет Times Of Israel.

Число тяжелых случаев продолжает расти и достигло уже 436, в том числе 122 в критическом состоянии и 96 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Число умерших возросло до 8 319 человек.

В настоящее время насчитывается 259 204 активных случаев заболевания, что составляет почти 3% израильтян.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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