Исследователи нашли уязвимость, присутствующую во всех основных вариантах COVID-19

Уязвимость можно устранить с помощью нейтрализующих антител, что может привести к разработке универсальных методов лечения заболевания.

Исследование, опубликованное в рецензируемом исследовании в научном журнале Nature Communications, использовало метод криоэлектронной микроскопии для изучения атомной структуры слабого места вирусного шиповидного белка, называемого эпитопом.

Результаты также включают фрагмент антитела, известного как VHAb6, который может присоединяться к эпитопу и нейтрализовать вирусную частицу.

«Это исследование выявляет слабое место, которое практически не меняется в разных вариантах и ​​может быть нейтрализовано фрагментом антитела», — говорит старший автор исследования доктор Шрирам Субраманиам, профессор медицинского факультета Университета Британской Колумбии.

Согласно исследованию, мутации в шиповидных гликопротеинах вариантов SARS-CoV-2 усиливают шиповидный белок. Хотя антитела естественным образом вырабатываются организмом для борьбы с инфекцией, их также можно создать в лаборатории и давать пациентам в качестве лечения.

По данным UBC, для борьбы с COVID-19 было разработано несколько методов лечения антителами, но их эффективность снизилась в отношении сильно мутировавших вариантов SARS-CoV-2, таких как Omicron.

В ходе исследования исследователи идентифицировали фрагмент антитела VHAb6, который способен уничтожать все основные варианты SARS-CoV-2 путем связывания с шиповидным белком новым способом. Они также представили сравнительный анализ эффектов мутаций в спайковом белке вариантов и определили, каким образом мутации позволяют вирусным частицам уклоняться от разрушения антителами.

Исследователи синтезировали гены из S-белка SARS-CoV-2 и ввели их в pcDNA3.1. Затем они синтезировали мутированные гены белка S и использовали их для создания мутанта D614G.

«Наши результаты дают механистическое представление о структурных, функциональных и антигенных последствиях шиповидных мутаций SARS-CoV-2 и подчеркивают уязвимость шиповидного белка, которую можно использовать для обеспечения широкой защиты от циркулирующих вариантов», — заявили ученые.

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