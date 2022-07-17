Коронавирус в Израиле: 4333 новых подтвержденных теста на COVID-19

За прошедшие сутки в Израиле выявлено 4333 новых случаев коронавируса. Минздрав информирует, что 430 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по заболеваемости в Израиле на воскресенье, 17 июля.

За прошедший день в стране подтверждено 4333 новых случаев коронавируса. Из этого числа 430 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии.

При этом число летальных случаев в Израиле составило 11 101.

«Курсор» сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Наш сайт информировал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Напомним, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях.