Минздрав сообщает: в Израиле 396 пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения привело статистику с разбивкой по возрастным группам зарегистрированных пациентов, которые тяжело переносят осложнения коронавируса.

По данным на понедельник, 11 июля, коэффициент заражения составляет 0,97. В больницах Израиля находятся 396 пациентов в тяжелом состоянии с осложненным течением COVID, из них 69 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщило об актуальной ситуации по вакцинации COVID-19 на 11 июля.

833,118 человек вакцинированы четвертой дозой,

4,503,385 человек вакцинированы третьей дозой,

6,146,494 человек вакцинированы второй дозой,

6,713,116 человек вакцинированы первой дозой.

Пациенты в тяжелом состоянии по возрастным группам на каждые 100 000:

В возрасте 60 лет и младше:

Не привиты – 0.3

Привиты, но прививки не действительны – 0.7

Привиты – 0.5

От 60 лет и старше:

Не привитые – 57.4

Привиты, но прививки не действительны – 19.7

Привиты – 20.5

По данным на воскресенье, 10 июля, было выявлено 10 463 вновь заболевших. Всего было выполнено 28 223 тестов на коронавирусную инфекцию.

Летальный исход с начала распространения эпидемии в Израиле зафиксирован в 11 068 случаях.

«Курсор» информировал про новый штамм: коронавирус мутирует слишком быстро. Omicron проявился в Индии новой мутацией, которая имеет слишком быстрые показатели распространения. Сейчас вирусологи пытаются определить степень его опасности.

Наш сайт писал, что в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка призвал общественность носить маски для лица, находясь в закрытых помещении, и сказал, что официальные лица встретятся в ближайшие дни, чтобы рассмотреть вопрос