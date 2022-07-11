Новый штамм: коронавирус мутирует слишком быстро

Omicron проявился в Индии новой мутацией, которая имеет слишком быстрые показатели распространения. Сейчас вирусологи пытаются определить степень его опасности.

Быстро меняющийся коронавирус проявился еще одним суперконтактным мутантом, который беспокоит ученых. Он начал набирать силу в Индии и появился во многих других странах, включая США.

Ученые говорят, что этот вариант, названный BA.2.75, может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущих инфекций. Неизвестно, может ли он вызывать более серьезные заболевания, чем другие варианты Omicron, включая известный во всем мире BA.5.

Директор отделения клинической вирусологии клиники в Миннесоте, США, Мэтью Бинникер заявил: «Пока еще очень рано делать выводы. Но похоже, что темпы передачи вируса растут по экспоненте, особенно в Индии».

По его словам, возможно что этот штамм превзойдет BA.5.

Тот факт, что вирус обнаружен во многих частях мира даже при более низком уровне вирусного надзора, «является ранним признаком его распространения», — заявил Шиши Луо, руководитель отдела инфекционных заболеваний компании Helix, которая поставляет информацию о вирусных структурах Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.

«Курсор» писал, про новые исследования: бустерная доза вакцины против COVID замедляет выздоровление. К удивительным результатам привели исследования английских ученых. Оказалось, что люди с тремя дозами прививки от COVID дольше являются заразными и дольше выздоравливают.

Напомним, в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях.