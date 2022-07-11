Новый штамм: коронавирус мутирует слишком быстро

Быстро меняющийся коронавирус проявился еще одним суперконтактным мутантом, который беспокоит ученых. Он начал набирать силу в Индии и появился во многих других странах, включая США.
Ученые говорят, что этот вариант, названный BA.2.75, может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущих инфекций. Неизвестно, может ли он вызывать более серьезные заболевания, чем другие варианты Omicron, включая известный во всем мире BA.5.
Директор отделения клинической вирусологии клиники в Миннесоте, США, Мэтью Бинникер заявил: «Пока еще очень рано делать выводы. Но похоже, что темпы передачи вируса растут по экспоненте, особенно в Индии».
По его словам, возможно что этот штамм превзойдет BA.5.
Тот факт, что вирус обнаружен во многих частях мира даже при более низком уровне вирусного надзора, «является ранним признаком его распространения», — заявил Шиши Луо, руководитель отдела инфекционных заболеваний компании Helix, которая поставляет информацию о вирусных структурах Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.
«Курсор» писал, про новые исследования: бустерная доза вакцины против COVID замедляет выздоровление. К удивительным результатам привели исследования английских ученых. Оказалось, что люди с тремя дозами прививки от COVID дольше являются заразными и дольше выздоравливают.
Напомним, в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях.