Минздрав сообщает: в Израиле снова увеличилось число заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Израиле выявлено 10,487 новых случаев коронавируса. 366 пациентов пребывают в тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Сегодня, 7 июля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

На вчера было выявлено 10,487 заболевших. Всего медики выполнили 34,730 проверок.

На сегодняшний день 366 пациентов пребывают в тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппарату ИВЛ. 11,055 человек скончались с начала распространения эпидемии в Израиле.

831,754 человек вакцинированы четвертой дозой; 4,502,680 человек вакцинированы третьей дозой; 6,146,017 человек вакцинированы второй дозой; 6,712,845 человек вакцинированы первой дозой.

Ранее редакция нашего сайта писала, что выявлена возможная причина долгого «мозгового тумана» COVID. Исследователи из Австралии и Люксембурга, возможно, определили причину неврологических последствий длительного COVID, включая туман в голове.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19

Еще напомним, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.