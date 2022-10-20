Разработана новая терапия антителами против COVID-19

По словам ученых, исследование которых было проведено в США, нацеливание на более генетически стабильный внутренний белок вируса SARS-CoV-2, а не на поверхностный шиповидный белок, также может избавить от SARS-CoV-2.

Исследование было опубликовано в The Journal of Clinical Investigation.

Некоторые методы лечения моноклональными антителами перестали работать, потому что шиповидный вирусный белок подвергается высокой скорости мутации, что делает некоторые вирусные варианты устойчивыми к современным методам лечения антителами. Новый подход может обеспечить новое вооружение в лечении, которое могло бы сохранить эффективность при мутации шиповидного белка. Это первый случай, когда терапевтические моноклональные антитела нацелены на внутренний, а не на поверхностный белок.

«Эти результаты могут также способствовать разработке комбинированной терапии антителами для SARS-CoV-2, а также других вирусных заболеваний, таких как ВИЧ, путем нацеливания на нетрадиционные вирусные белки, на которые обычно не воздействуют моноклональные антитела», — сказал соавтор Пабло Пеналоза-МакМастер, доктор медицинских наук, доцент кафедры микробиологии-иммунологии. Первый автор — Танушри Данги, доктор философии, научный сотрудник лаборатории Penaloza-MacMaster.

Все методы лечения SARS-CoV-2 моноклональными антителами основаны только на поверхностном шиповидном белке, потому что этот вирусный белок опосредует проникновение в клетку.

«Это похоже на систему ключей и замков для входа в камеру. Вы хотите иметь антитела, которые предотвращают проникновение ключа — шипа — в замок. Но ключ меняется по мере мутации вируса, и некоторые методы лечения антителами больше не эффективны для блокировки ключа от открытия замка. Текущие терапии с антителами моугт потерять эффективность в будущем», — сказал Пеналоза-Макмастер.

Нуклеокапсидный белок присутствует внутри SARS-CoV-2, но когда клетка заражается, нуклеокапсидный белок подвергается воздействию клеточной поверхности . Нуклеокапсид является одним из наиболее распространенных белков SARS-CoV-2, что делает его отличной мишенью для антител, которые затем могут рекрутировать клетки иммунной системы.

По словам Пеналозы-Макмастера, инфицированные клетки будут покрыты нуклеокапсидом, а затем антитела будут связываться с нуклеокапсидом на поверхности клеток, что привлечет иммунные клетки для устранения инфекции.

«Антитела не только предотвращают проникновение вируса в клетку, но они также могут действовать как мегафон, который звонит клеткам иммунной системы, приказывая им уничтожить инфицированную клетку. Это похоже на то, что антитело помечает инфицированные клетки для уничтожения, крича: «Эй, это злоумышленник!», — сказал ученый.

В ходе исследования ученые заразили мышей COVID-19 через нос, точно так же, как люди заражаются им. Затем одну группу мышей обрабатывали моноклональными антителами, нацеленными на белок нуклеокапсида. Другая группа получала контрольные антитела, не нацеленные на этот белок.

Затем исследователи исследовали легкие, чтобы увидеть количество вируса и воспаление. У мышей, получивших нуклеокапсидное антитело, было значительно меньше вируса и меньше воспаления в легких. У них также было меньше воспалительных цитокинов , которые, как известно, ухудшают течение COVID-19, когда они вырабатываются в больших количествах.

«Эти результаты требуют клинической оценки моноклональных антител, нацеленных на другие нетрадиционные белки вируса, а не только на шиповидный белок», — отметил ученый.

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