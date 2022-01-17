Врач рассказал, как можно опередить штамм Омикрон

Борис Донской, врач-иммунолог, заявил, что одной из главных причин быстрого распространения этого вида инфекции станут школьники, обучающиеся очно. Омикрон будет распространяться среди детей с молниеносной скоростью, считает доктор.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Он подчеркнул, что штамм Omicron сам по себе очень заразен, а в условиях, когда много людей сосредоточено в одном помещении, его потенциал многократно возрастает.

По поводу того, следует ли запретить очные уроки в школах, Донской сказал, что, исходя из текущей ситуации, нет, но согласно ожиданиям – да.

Он отметил, что отправка детей на дистанционное обучение может быть упреждающей мерой, но она не окажет необходимого воздействия, когда произойдет вспышка заболевания.

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