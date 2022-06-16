Советник Белого дома по пандемии Энтони Фаучи заразился коронавирусом

81-летний Энтони Фаучи будет изолирован и продолжит работать из своего дома. Также известно, что доктор Фаучи полностью вакцинирован и получил две бустерные прививки.

Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Джо Байдена заболел коронавирусом, об этом сообщил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

81-летний мужчина будет изолирован и продолжит работать из своего дома, говорится в заявлении NIAID.

«В последнее время он не поддерживал тесных контактов с президентом Байденом или другими высокопоставленными правительственными чиновниками».

«Доктор Фаучи будет следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний COVID-19 и медицинским советам своего врача и вернется в Национальный институт здравоохранения, когда его тесты будут отрицательными».

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