В Израиле растет число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 661 новых случая коронавируса.

Сегодня, 15 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 24 507 тесов. Индекс заражаемости — 1,46. С начала пандемии было выявлено 4 202 599 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 34 275 человек.

В больницы госпитализировано 412 человека. Состояние 119 пациентов оценивается как тяжелое, 27 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 882 человека.

По данным Минздрава на 15 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 710 694 человек, вторую дозу — 6 142 574 человек, третью дозу — 4 496 334 человек, четвертую дозу — 817 133 человек.

В Минздраве отметили, что в последние месяцы процесс вакцинации от коронавируса в Израиле идет медленно.

Ранее Курсор писал, что Минздрав заявляет о новой волне эпидемии коронавируса в Израиле. За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 330 новых случая коронавируса.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.