Ученые предупреждают об изменении наиболее распространенных симптомов COVID-19

Потеря обоняния и одышка раньше были явными признаками COVID-19, но ученые заявили, что болезнь проявляет себя через несколько иные симптомы.

Частично это связано с тем, что в настоящее время распространяются разные варианты и заражаются разные демографические группы людей, но это также отражение того, как вакцины, бустеры и инфекции помогли изменить то, как наша иммунная система справляется с вирусом.

Приложение ZOE COVID Study отслеживает симптомы миллионов людей по всей Великобритании с первых дней пандемии. Они собирают кучу данных через приложение, с помощью которого люди могут самостоятельно сообщать о своих случаях и симптомах COVID-19.

В своем последнем обзоре исследовательский проект ZOE сообщает о наиболее распространенных симптомах, которые в настоящее время наблюдаются в Великобритании. Хотя симптомы схожи у большинства людей по всем направлениям, они отмечают некоторые тонкие различия между вакцинированными и непривитыми людьми.

Наиболее часто сообщаемые симптомы COVID-19 (по порядку) среди полностью вакцинированных людей:

Больное горло

Насморк

Заложенность носа

Постоянный кашель

Головная боль

У людей, получивших только одну дозу вакцины против COVID-19, наиболее часто сообщаемыми симптомами являются:

Головная боль

Насморк

Больное горло

Чихание

Постоянный кашель

У непривитых людей:

Головная боль

Больное горло

Насморк

Жар

Постоянный кашель

Согласно этим данным, потеря обоняния и одышка полностью исчезли из пятерки наиболее часто встречающихся симптомов. В первый год пандемии эти два симптома были явным признаком COVID-19, и они по-прежнему упоминаются на правительственных веб-сайтах как общие симптомы. К сожалению, это означает, что легкие и умеренные случаи COVID-19 теперь труднее отличить от обычной простуды.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.