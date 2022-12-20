Ученые рассказали о новом варианте Omicron BF.7: что нужно знать

С момента появления в конце 2021 года варианта COVID-19 Omicron он быстро превратился в несколько подвариантов Один подвариант, BF.7, недавно был идентифицирован как основной вариант, распространяющийся в Пекине, и способствует более широкому всплеску инфекций COVID в Китае. Хотя сообщения из Китая о характеристиках этого варианта вызывают обеспокоенность, похоже, что он не слишком сильно растет в других странах мира.

Об этом сообщает IFLScience.

Отчеты из Китая показывают, что BF.7 обладает самой сильной инфекционной способностью из подвариантов омикрон в стране, он быстрее передается, чем другие варианты, имеет более короткий инкубационный период и большую способность заражать людей, у которых ранее была инфекция COVID. или привиты, или и то, и другое.

Чтобы поместить это в контекст, считается, что BF.7 имеет R0, или базовый номер воспроизведения, от 10 до 18,6. Это означает, что инфицированный человек передает вирус в среднем от 10 до 18,6 других людей. Исследования показали, что омикрон имеет средний R0 5,08. Считается, что высокая скорость передачи BF.7, связанная с риском скрытого распространения из-за множества бессимптомных носителей, вызывает значительные трудности в борьбе с эпидемией в Китае.

Симптомы инфекции BF.7 аналогичны симптомам, связанным с другими подвариантами Omicron, в первую очередь симптомы со стороны верхних дыхательных путей. Среди других симптомов у пациентов может быть лихорадка, кашель, боль в горле, насморк и усталость. У меньшинства людей также могут возникать желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота и диарея. BF.7 вполне может вызывать более серьезные заболевания у людей с более слабой иммунной системой.

По мере развития Omicron фиксируется появление новых подвариантов, способных лучше избегать иммунитета от вакцинации или предшествующей инфекции. BF.7 ничем не отличается.

BF.7 несет специфическую мутацию R346T в шиповидном белке SARS-CoV-2. Эта мутация, которая также есть в «родительском» варианте BA.5 BF.7, была связана с усилением способности вируса избегать нейтрализующих антител, вырабатываемых вакцинами или предшествующей инфекцией.

В недавнем исследовании изучалась нейтрализация BF.7 в сыворотках от трехкратно вакцинированных медицинских работников, а также пациентов, инфицированных во время волн распространения Omicron BA.1 и BA.5. BF.7 был устойчив к нейтрализации, что частично обусловлено мутацией R346T.

BF.7 был обнаружен в нескольких других странах мира, включая Индию, США, Великобританию и несколько европейских стран, таких как Бельгия, Германия, Франция и Дания.

Несмотря на характеристики уклонения от иммунитета BF.7 и тревожные признаки его роста в Китае, этот вариант, похоже, остается довольно стабильным в других местах.

С момента появления SARS-CoV-2 три года назад вирус продолжал развиваться, приобретая генетические мутации быстрее, чем ожидалось.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19.