Ученые считают гибридный иммунитет лучшей защитой от COVID-19

Анализируя данные контролируемых исследований по всему миру, ученые обнаружили, что люди с гибридным иммунитетом наиболее защищены от тяжелых заболеваний и повторного заражения. Гибридный иммунитет возникает, когда кто-то получил по крайней мере полную серию вакцин и ранее перенес инфекцию в любом порядке.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.

«Результаты подтверждают необходимость вакцинации во всем мире. Общим вопросом на протяжении всей пандемии был вопрос о том, следует ли вакцинировать ранее инфицированных людей. Наши результаты ясно указывают на необходимость вакцинации даже среди людей, переболевших COVID-19», — говорит доктор Никлас Бобровиц, первый автор исследования.

Глобальное появление и быстрое распространение штамма Омикрон, вызывающего озабоченность, потребовали от ученых и политиков переоценки защиты населения от Омикрона и тяжелых заболеваний. В ходе исследования исследователи смогли изучить иммунную защиту от омикрон после предшествующей инфекции SARS-CoV-2, вакцинации или гибридного иммунитета.

«Защита от госпитализации и тяжелых форм заболевания оставалась выше 95% в течение 12 месяцев у лиц с гибридным иммунитетом. Мы знаем, что появятся новые варианты. Исследование показывает, что для уменьшения волн заражения вакцинация может быть запланирована для развертывания непосредственно перед ожидаемыми периодами более высокого распространения инфекции, такими как зимний сезон», — говорит доктор Лоренцо Субисси, магистр наук, доктор философии, научный сотрудник ВОЗ и старший автор исследования.

Систематический обзор и метаанализ показывают, что защита от Омикрона существенно снижается к 12 месяцам, независимо от того, были ли у вас инфекция, прививки или и то, и другое, а это означает, что вакцинация — лучший способ периодически усиливать вашу защиту и поддерживать снижение уровня инфицирования населения.

«Это исследование демонстрирует силу машинного перевода. Нам удалось преодолеть языковые барьеры, в большинстве случаев систематические обзоры не проводятся на каждом языке, они ограничиваются одним или двумя», — говорит доктор философии Тайлер Уильямсон, директор Центра медицинской информатики Медицинской школы Камминга.

«Никогда не пытайтесь заразиться COVID-19. Вирус непредсказуем в том, как он повлияет на вашу систему. Для некоторых он может привести к летальному исходу или отправить вас в больницу. Даже если у вас легкая инфекция, вы рискуете заболеть длительным COVID», — говорит Бобровиц.

Группа говорит, что следующим этапом этого исследования будет изучение того, как бивалентная вакцина действует против тяжелых заболеваний.

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