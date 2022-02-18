Ученый рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Как рассказал профессор, существует большая вероятность того, что коронавирус перейдет в разряд сезонных респираторных вирусных инфекций. Это может случиться совсем скоро.

По словам профессора Сергея Крамарева, уже ближайшим летом пандемия коронавируса может стать сезонным острым заболеванием. Так, новые штаммы, конечно, будут возникать, но, по словам ученого, они будут куда легче, чем изначальный или Дельта.

Об этом ученый рассказал в комментарии порталу OBOZREVATEL.

По словам эксперта, тенденция видна даже на штамме Омикрон. Крамарев заявил, что таким образом эволюционируют вирусы. Человек может приспособиться к вирусу, но и сам вирус приспосабливается.

Специалист отметил, что новый штамм может быть даже заразнее Омикрона, но симптоматика его будет легкой.

Ранее Курсор сообщал, что врачи рассказали о иммунной защите от Омикрона у людей, уже переболевших COVID-19. Ученые обнаружили, что естественный иммунный ответ не так эффективен против Омикрона, как против других штаммов коронавируса. Защита составляет 56%, а эффективность против Дельты — 92%.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что известный врач рассказал, как дома вылечить Омикрон.

Еще напомним, что ученые выяснили, как COVID-19 распространяется в закрытом помещении. Ученые из Орегонского университета в США провели эксперименты с больными коронавирусом, чтобы понять, как вирус распространяется в помещении. Исследование было проведено Кевином Ван Ден Веймеленбергом, профессором архитектуры и директором Института здоровья и окружающей среды, и его аспирантами.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.