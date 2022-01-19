В Украине сильно выросла заболеваемость коронавирусом

Только за последние сутки коронавирусом заразились почти 13 тысяч украинцев.

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине коронавирус был диагностирован у 12 815 человек. 163 человека погибли. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Самый большой прирост новых случаев COVIDза день наблюдался в Ивано-Франковске (1575), Киеве (1268) и Львове (956).

Следует отметить, что 2401 человек был госпитализирован, а 5413 выздоровели.

За сутки проведено: ПЦР-тестов — 50298, ИФА-тестов — 6290, Экспресс-тестов — 41056.

В целом, в результате пандемии в Украине заболело 3 780 903 человека, выздоровело 3 567 336 и умерло 98 712 человек.

Напомним, что 17 января в Украине было выявлено 8 558 случаев заболевания COVID-19. 188 человек погибли.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон. Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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