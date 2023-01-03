Вирус COVID-19 распространяется по всему телу — ученые

Анализ образцов тканей при вскрытии 44 человек, умерших от COVID-19, показывает, что вирус SAR-CoV-2 распространился по всему телу, в том числе в головной мозг, и сохранялся почти восемь месяцев.

Ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) протестировали образцы вскрытий, проведенных с апреля 2020 года по март 2021 года. Они провели обширные исследования нервной системы, включая мозг, у 11 пациентов.

Исследование было опубликовано в Nature.

Все пациенты умерли от COVID-19, никто не был вакцинирован. 30% пациентов были женщинами, а средний возраст составлял 62,5 года. У 27 пациентов (61,4%) было три и более сопутствующих заболевания. Средний интервал от появления симптомов до смерти составил 18,5 дней.

Анализ показал, что SARS-CoV-2, как и предполагалось, в первую очередь инфицировал и повреждал дыхательные пути и легочную ткань. Но исследователи также обнаружили вирусную РНК в 84 различных местах тела и телесных жидкостях, а в одном случае они выделили вирусную РНК через 230 дней после появления симптомов у пациента.

Исследователи обнаружили РНК и белок SARS-CoV-2 в гипоталамусе и мозжечке одного пациента и в спинном мозге и базальных ганглиях двух других пациентов. Но они обнаружили небольшое повреждение тканей головного мозга, «несмотря на значительную вирусную нагрузку». Исследователи также выделили жизнеспособный вирус SARS-CoV-2 из различных тканей в дыхательных путях и за их пределами , включая мозг, сердце, лимфатические узлы , желудочно-кишечный тракт, надпочечники и глаза. Они выделили вирус из 25 из 55 протестированных образцов (45%).

Авторы написали: «Мы продемонстрировали репликацию вируса в нескольких нереспираторных местах в течение первых двух недель после появления симптомов».

Старший автор исследования Дэниел Чертоу, доктор медицины, магистр здравоохранения, сказал в пресс-релизе Национального института здравоохранения, что до начала работы «в этой области считалось, что SARS-CoV-2 является преимущественно респираторным вирусом».

Обнаружение присутствия вируса по всему телу помогли ученым изучить взаимосвязь между широко инфицированными тканями тела и «длительным COVID», или симптомами, которые сохраняются в течение недель и месяцев после заражения.

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