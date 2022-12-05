Древние римляне на трибунах Колизея ели даже пиццу — археологи

В дренажной системе арены были найдены семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок и грецких орехов. Все блюда готовились прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

При раскопках знаменитого Колизея в Риме ученые обратили внимание на его канализационную систему и выяснили чем питались зрители, которые посещали гладиаторские бои.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и даже блюдо, которое, вероятно, являлось прообразом современной пиццы. Все они готовились прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

Кроме того, в дренажной системе были найдены останки животных, используемых в боях и различных играх на арене: кости медведей, львов и ягуаров, а также собак, среди которых были даже таксы.

Среди других находок – более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряная монета примерно 170 года нашей эры, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврелия.

«Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений», — отметила директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Раскопки проводили в южном коллекторе, который был заблокирован и не использовался с 523 года до н.э., когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной. Поскольку древняя система канализации была фактически забита мусором и землей, а вода туда не поступала, многие вещи остались нетронутыми или очень хорошо сохранились. Чтобы их достать, археологи использовали роботов с дистанционным управлением.

Как сообщал Курсор, британские аналитики назвали топ-10 самый опасных мест в Европе, где туристов обворовывают чаще всего.

Ранее наш сайт сообщал, что с начала 2022 года Израиль посетило более миллиона туристов.