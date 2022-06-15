Киркоров трусливо избежал вопроса о войне в Украине

До 2014 года, когда россия* оккупировала часть украинских территорий, Филип Киркоров часто приезжал в Украину, где успешно гастролировал, пел на украинском языке, а также признавался в любви украинцам и стране.
Однако после 2014 года Киркоров забыл об этом и поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.
После полномасштабного вторжения россиян 24 февраля, Киркоров продолжил молчать о зверствах своей страны и избегает любых вопросов о войне.
На одном из мероприятий журналисты задали вопрос артисту о том, что он думает о «спецоперации» в Украине, однако Киркоров трусливо сбежал от них, не ответив ничего.
Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.
Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!