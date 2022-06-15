Киркоров трусливо избежал вопроса о войне в Украине

На одном из мероприятий журналисты задали вопрос Киркорову о «спецоперации» в Украине, однако артисту не было что ответить и он поспешил удалиться.

До 2014 года, когда россия* оккупировала часть украинских территорий, Филип Киркоров часто приезжал в Украину, где успешно гастролировал, пел на украинском языке, а также признавался в любви украинцам и стране.

Однако после 2014 года Киркоров забыл об этом и поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

После полномасштабного вторжения россиян 24 февраля, Киркоров продолжил молчать о зверствах своей страны и избегает любых вопросов о войне.

На одном из мероприятий журналисты задали вопрос артисту о том, что он думает о «спецоперации» в Украине, однако Киркоров трусливо сбежал от них, не ответив ничего.

Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.

Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.