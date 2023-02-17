Легендарная актриса Джуди Денч рассказала о серьезных проблемах со зрением

Джуди Денч рассказала о своем дегенеративном заболевании глаз.

На шоу Грэма Нортона, которое транслировалось в пятницу, 88-летняя актриса сообщила, что ее ухудшающееся зрение затрудняет запоминание ее реплик. Все потому, что теперь она не может читать сценарии сама, и кому-то приходится начитывать ей их.

«Запоминание слов стало невозможным, и, поскольку у меня фотографическая память, мне нужно найти машину, которая будет не только читать мне мои реплики, но и говорить мне, где они находятся на странице, — сказала обладательньница «Оскара». — Раньше мне было очень легко учить реплики и запоминать их».

Judi Dench: Reading scripts ‘has become impossible’ with vision loss https://t.co/tapwMUgJ54 pic.twitter.com/FpU2DV6viD — New York Post (@nypost) February 17, 2023

Но любимая актриса, которая более десяти лет борется с дегенерацией желтого пятна, не позволяет диагнозу остановить ее.

В настоящее время она рекламирует свой новый фильм «Аллилуйя», основанный на пьесе Алана Беннета 2018 года, действие которой происходит в гериатрическом отделении.

Денч уже ранее говорила о своем состоянии глаз, вызванном возрастной дегенерацией желтого пятна. В 2021 году она сказала, что с тех пор, как она перестала читать, ей «пришлось найти другой способ заучивать фразы и вещи, а именно: мои друзья повторяли мне слова снова, и снова, и снова».

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