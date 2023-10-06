Шона Пенна увидели на свидании с возлюбленной-украинкой — обнародованы фото

63-летнего актера Шона Пенна увидели вчера на свидании с Ольгой Коротяевой, уроженкой украинских Черкасс, в Малибу.

Оскароносный звездный артист, бывший муж Мадонны, активно поддерживающий Украину, выбрал для своей романтической прогулки классическую белую майку, шорты-карго и коричневую обувь для походов. Пенн набросил на плечи оливковый пиджак.

Пара гуляла с золотистым ретривером, которого актер “усыновил” в 2017 году вместе со своей бывшей супругой Лейлой Джордж.

Украинская актриса Ольга была в повседневной одежде, включая белую рубашку на пуговицах и джинсовые мини-шорты. Для прогулки она выбрала белые кроссовки. Женщина оставила свои темные волосы распущенными и предпочла естественный вид, отказавшись от макияжа.

Эти новые отношения актера Шона Пенна только начинают набирать обороты, и подробности неизвестны. Тем не менее, пару уже несколько раз видели на свиданиях и во время других публичных выходов, включая посещение Саммита первых леди и джентльменов в Киеве, который был организован Еленой Зеленской в сентябре 2023 года.

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