Стало известно, кому Цвика Пик оставил наследство после смерти

Перед тем, как он скончался на прошлой неделе, музыкант и композитор решил передать авторские права на свои песни и роскошный дом своим детям, но не всем.

Композитор и музыкант Цвика Пик, скончавшийся на прошлой неделе, завещал все свое имущество и права на свои песни своим двум младшим сыновьям, которые ему родила Шира Манор. Его трое детей от предыдущего брака ничего не получили, но против завещания не возражали.

הצוואה של המאסטרו: צביקה פיק הוריש את כל רכושו לילדיו הקטנים pic.twitter.com/9DYDMASwcP — וואלה! (@WallaNews) August 25, 2022

По оценкам, стоимость наследства составляет миллионы шекелей, включая роскошный дом и авторские права на его произведения. Хотя старшие дети Пика не возражают против завещания, вопрос о том, кто будет попечителем средств и наследства до того дня, когда младшие дети достигнут 20 лет, остается в силе.

Ранее мы писали, что легендарного певца и автора песен, перенесшего четыре года назад инсульт и потерявшего способность говорить и двигаться, похоронили на кладбище Рамат-ха-Шарон.

Курсор «Курсор» также публиковал подборку самых популярных песен в карьере иконы израильской поп-музыки Цвики Пика.