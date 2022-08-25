Стало известно, кому Цвика Пик оставил наследство после смерти

Композитор и музыкант Цвика Пик, скончавшийся на прошлой неделе, завещал все свое имущество и права на свои песни своим двум младшим сыновьям, которые ему родила Шира Манор. Его трое детей от предыдущего брака ничего не получили, но против завещания не возражали.
По оценкам, стоимость наследства составляет миллионы шекелей, включая роскошный дом и авторские права на его произведения. Хотя старшие дети Пика не возражают против завещания, вопрос о том, кто будет попечителем средств и наследства до того дня, когда младшие дети достигнут 20 лет, остается в силе.
Ранее мы писали, что легендарного певца и автора песен, перенесшего четыре года назад инсульт и потерявшего способность говорить и двигаться, похоронили на кладбище Рамат-ха-Шарон.
Курсор «Курсор» также публиковал подборку самых популярных песен в карьере иконы израильской поп-музыки Цвики Пика.