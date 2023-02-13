Акции израильских банков потеряли 6,5 млрд шекелей: названа причина

Акции Bank Hapoalim, Bank Leumi и Bank Discount принадлежат пенсионным и сберегательным фондам населения. Снижение было отмечено, несмотря на отсутствие угрозы для стабильности банков. Причиной снижения стали сообщения в конце недели о выводе денег вкладчиками из банков.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Причиной снижения стали появившиеся в конце недели сообщения о том, что вкладчики выводят деньги из банков. Недавно группа деловых людей и банкиров, в том числе генеральный директор Bank Hapoalim Дов Котлер, председатель совета директоров Bank Leumi Самар Хай Йехия (партнер инициатора встречи, бизнесмена Шломи Фогеля) и гендиректор Discount Bank Ури Левин встретились с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

На совещании Котлер сообщил, что в последние дни происходит изъятие, но не в больших объемах и не из высокотехнологичного сектора, депозитных денег из банков. Средства также были изъяты из Discount Bank, и гендиректор банка Ури Левин сказал Нетаниягу, что мы не можем игнорировать всех экономистов, которые выражают обеспокоенность по поводу этих действий. Вы должны немедленно остановиться и продвигать изменения по соглашению».

Акции Bank Hapoalim распространяются публично, и большинство из них принадлежит иностранным инвесторам. В свете новостей о судебной реформе и страха нанести ущерб экономике банку необходимо было провести разъяснительные переговоры с акционерами банка.

Крупнейшим акционером Bank Hapoalim является Шерри Арисон, которая ранее была держателем контрольного пакета акций. Сегодня ей принадлежит около 5% акций банка. Основным акционером Bank Leumi является бизнесмен Аарон Франкель, который купил 2,5% акций банка около шести месяцев назад в рамках фонда в размере 1 млрд шекелей, привлеченного банком посредством выпуска акций.

Гендиректор банка Чанан Фридман, который не присутствовал на встрече с Нетаниягу, убедил Франкеля сделать инвестиции. По оценкам, Франкель в настоящее время теряет сумму, оцениваемую в 150 млн шекелей на своих инвестициях.

Курсор писал ранее, что еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля. В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

Кроме этого, IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

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