Глава Банка Израиля предупреждает правительство о перерасходе средств

12:13, Сегодня
Экономика, Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Профессор Амир Ярон отметил, что превышение прогноза бюджетного дефицита приведет к увеличению инфляции и потребует дальнейшего повышения ставок.

В своем последнем предложении на пресс-конференции после объявления о повышении ставки на 0,5%, в ответ на последний вопрос управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон сделал предупреждение, намекающее на то, что Банк Израиля и новое правительство могут быть столкнуться.

Об этом сообщает Globes.

Профессор Ярон говорил о возможности того, что бюджет, который примет новое правительство, увеличит дефицит больше, чем прогнозировалось, что подстегнет инфляцию. Такой сценарий, как подразумевал он, может привести Банк Израиля к более жесткой траектории процентных ставок. Или, говоря словами профессора Ярона: «Если будет очень, очень большое расширение (бюджета). Это повлияет на инфляцию, и это то, что мы также должны учитывать в нашей будущей политике».

В своем решении на этой неделе Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,75%, тем самым завершив семь повышений процентных ставок на общую сумму 3,65% с апреля 2021 года. По прогнозу исследовательского отдела Банка Израиля, повышение процентной ставки в этом году достигнет 4%, а затем останется на этом уровне в течение определенного периода времени. Но, как подчеркнул Ярон, все подвержено изменениям.

Процентная ставка Банка Израиля уже «сдерживает» экономику, то есть замедляет активность. По данным исследовательского отдела Банка Израиля, в 2023 году рост ВВП замедлится до 2,8%, а безработица вырастет до 4% (в США и Европе, по словам Ярона, рост будет нулевым). Все это для того, чтобы вернуться к ценовой стабильности. По данным Банка Израиля, инфляция в Израиле будет оставаться высокой в ​​течение следующих двух месяцев, а затем начнет снижаться. Банк Израиля прогнозирует инфляцию на уровне 3% в 2023 году, что соответствует верхней границе его годового целевого диапазона от 1% до 3%, а в 2024 году упадет до среднего уровня в 2%. Это всего лишь прогноз, и есть целый ряд факторов, которые могут его нарушить.

«Риски для прогноза», как их называет Банк Израиля. Некоторые риски исходят из-за рубежа. Например, война в Украине и холодная зима в Европе, что приведет к росту цен на энергоносители, а также ситуация в Китае. Но есть и «внутренние риски», и они могут быть связаны с государственной политикой.

Новое правительство явно планирует увеличить расходы, и есть ряд обязательств, которые были включены в коалиционные соглашения. Но и политикам, и Банку Израиля ясно, что не все эти обязательства будут выполнены. Такова природа коалиционных соглашений. Таким образом, в прогнозе учитывается, что на практике бюджет увеличится «лишь на часть сметной стоимости коалиционных соглашений», и, кроме того, что соглашения о заработной плате, которые будут подписаны в бюджетной сфере, будут включать только «умеренные» повышается зарплата.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Наша редакция писала, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.

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