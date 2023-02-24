Главный экономист казначейства предупреждает о рисках судебной реформы

Шира Гринберг, отвечающая за макроэкономические прогнозы в Министерстве финансов, упомянул судебную реформу в главе о рисках прогноза бюджета на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает Globes.

«На момент написания этого документа в Кнессете проходят процедуры внесения существенных законодательных изменений, касающихся судебной системы, и законодательство в отношении них еще не завершено. В той мере, в какой правовая реформа воспринимается рынком как наносящая ущерб силу и независимость государственных институтов и усиление неопределенности в инвестиционной среде, это может нанести ущерб экономической активности в экономике и, в частности, частным инвестициям», — заявила она.

Гринберг подчеркнула: «Исследования в экономической литературе обнаружили положительную связь между силой и независимостью государственных институтов и экономическим ростом, объемом частных инвестиций и, в частности, объемом прямых иностранных инвестиций и т. д. Кроме того, рейтинговые агентства могут относятся к этим разработкам».

Независимо от политических событий, прогноз предусматривает замедление активности и снижение прогноза госдоходов в 2023 году на 10 млрд шекелей до 437 млрд шекелей. Это будет номинальное увеличение госдоходов на 0,3% в 2022 году, но реальное падение на 3,5%, если принять во внимание обновленные прогнозы инфляции. Бюджетный прогноз на 2024-2027 годы предусматривает дальнейшее падение госдоходов.

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Напомним о самых эффективных экономиках мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.