Иран снижает цену нефти, так как хочет конкурировать с россией

Иран также продолжает поставлять в Китай достаточно много нефти, так как спрос на ее растет по мере того, как КНР ослабляет строгие коронавирусные ограничения, которые подавили потребление.

Российская нефть, которая сейчас продается с очень большой скидкой, пользуется все большим спросом у покупателей из Китая. Из-за этого Ирану приходится снижать цены на свою нефть, которая и без этого очень дешевая. Таким образом Исламская Республика хочет конкурировать с рф*.

В москве хотят перенаправить поставки нефти, от которых отказываются в Европе и США, на другой рынок – в Азию.

Это привело к усилению конкуренции с Ираном на одном из немногих оставшихся рынков, куда Тегеран еще может поставлять свою сырую нефть, несмотря на санкции США.

Ранее наш сайт сообщал, что мировые эксперты озвучили экономический прогноз для Израиля. Несмотря на политическую нестабильность, Израиль находится в хорошем состоянии для предстоящего экономического шторма.

Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов. О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.

Еще напомним, что в августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов.