Израиль, Египет и ЕС подписали первоначальное соглашение об экспорте газа

Министр энергетики Карин Эльхаррар охарактеризовала подписание как «великий момент, когда маленький Израиль становится важным игроком на мировом энергетическом рынке».

Министры энергетики Израиля, Египта и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту израильского газа в Европу на церемонии в Каире в среду.

Газ будет транспортироваться из Израиля в Египет по существующему трубопроводу, и Египет будет использовать свои мощности для сжижения газа на экспорт, чтобы обеспечить постоянный поток природного газа в Европу, обеспечивая при этом энергетическую безопасность всех сторон.

Договоренность рассчитана как минимум до 2030 года и будет постепенно сокращаться до 2050 года. Стороны договорились вместе работать над улавливанием и сокращением выбросов углерода, а также сотрудничать с частным сектором в области зеленой энергетики и энергоэффективности.

Кроме того, стороны договорились проработать план повышения эффективности экспорта газа в Европу. ЕС будет поощрять участие европейских компаний в поиске и добыче природного газа в экономических водах Израиля и Египта.

Министр энергетики Карин Эльхаррар охарактеризовала подписание как «великий момент, когда маленький Израиль становится важным игроком на мировом энергетическом рынке».

«Курсор» писал, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов.

Также сайт сообщал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару.

Еще напомним, что известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной.