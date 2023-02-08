Казначейство опубликовало отчет о состоянии экономики Израиля

Инвестиции Израиля в общественные услуги в процентах от ВВП упали намного ниже среднего показателя по развитым странам.

Главный бухгалтер Министерства финансов Яли Ротенберг опубликовал годовой отчет об исполнении государственного бюджета, доходах и бюджетном дефиците за 2022 год.

Об этом сообщает Globes.

В прошлом году у Израиля был редкий профицит бюджета, что поставило его в первую десятку среди развитых стран. Однако по важному показателю государственных расходов по отношению к ВВП Израиль по-прежнему находится ниже среднего.

Государственные расходы — это уровень государственных инвестиций в такие гражданские сферы, как здравоохранение, образование и социальное обеспечение. В 2022 году госрасходы в процентах от ВВП упали на 2,6% до 37,8%, что намного ниже среднего показателя в 42,6% для развитых стран. В 2022 году это соотношение снизилось в большинстве стран, но в Израиле снижение было больше, чем в среднем по миру, которое составило всего 1,7%.

Цифры частично объясняются высоким экономическим ростом Израиля по отношению к другим странам. В 2022 году ВВП Израиля вырос на 6,3%, поэтому госрасходы в процентах от ВВП сократились. Другой причиной является прекращение выплаты спецпособий предприятиям и безработным в период пандемии Covid-19, которые в 2022 году были частью госрасходов.

Как говорится в отчете Минфина: «Начиная с 2009 года, госрасходы даже упали ниже среднего среднего показателя по развитым странам, и эта тенденция усилилась в 2021 году и привела к тому, что государственные расходы в Израиле были на 5,6% ВВП ниже среднего. для развитых стран в 2022 году».

В отчете также рассматривается структура продолжения бюджета, на основе которой страна работает до принятия нового бюджета на этот год, что произойдет не ранее конца мая. По закону, если нет нового госбюджета, то министерствам разрешается каждый месяц расходовать 1/12 часть своих бюджетов за предыдущий год. Главное бухгалтерское управление отвечает за управление бюджетом продолжения деятельности, и в связи с политическими обстоятельствами в Израиле у него имеется большой опыт в этом отношении. Как говорится в отчете, «2023 год — это седьмой год с 2005 года, когда правительство начало работу в рамках продолжения бюджета».

По оценке Минфина, в годы с продолжающимся бюджетом расходы государственных министерств сокращаются на 4% за четыре месяца. Это означает среднее сокращение примерно на 3,2 млрд шекелей в течение четырех месяцев, поскольку только после утверждения надлежащего госбюджета министерства могут реализовывать новые программы. Ситуация особенно обостряется, когда у власти новое правительство, а новым министрам полгода мешают реализовать свои планы. Это плохо для управления, но, по крайней мере, сэкономит несколько миллиардов шекелей от бюджетного дефицита, ожидаемого в 2023 году.

Ранее Курсор писал, что банкиры предупредили Нетаниягу: деньги уже бегут из страны. В последние дни банкиры наблюдают “тревожную тенденцию” — вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу

Израиль может потерять инвесторов — предупреждение JPMorgan. Ведущий финансовый институт США JPMorgan предупредил о растущем риске инвестирования в Израиль из-за далеко идущих планов нового правительства касательно реформы судебной системы.

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.