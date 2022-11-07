Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля будет понижен при новом правительстве

08:49, Сегодня
Экономика, Новости Израиля
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Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля может оказаться под угрозой.

Авигдор Либерман предупредил, что кредитный рейтинг Израиля, вероятно, будет понижен, если лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу станет премьер-министром и реализует различные планы расходов. Комментарии Либермана прозвучали в ходе интервью газете Maariv.

«Кредитный рейтинг Израиля будет поставлен под угрозу, если Нетаниягу доведет страну до дефицита бюджета», — сказал Либерман, добавив, что он «уже слышит сигналы о том, что это может произойти».

Министр предупреждает, что это будет сделано для того, чтобы удовлетворить все требования коалиции.

Либерман имел в виду в первую очередь три миллиарда шекелей, которые, как он утверждает, Нетаниягу добавит в бюджет на образование ультраортодоксов, а также деньги для финансирования продуктовых купонов, которые, по его словам, потребует глава ШАС Арье Дери. Текущий годовой бюджет Израиля составляет чуть более 452,5 млрд шекелей.

«Очевидно, что у нас нет денег для финансирования этих требований, и для их выполнения нам придется резко увеличить дефицит, который в настоящее время составляет ноль процентов», — добавил Либерман, имея в виду текущие расходы страны. а не государственный долг.

«Я думаю, что это ужасный позор, что они планируют потратить впустую все деньги, которые мы сэкономили с такими огромными усилиями. Единственное, что меня утешает, — это тот факт, что Израиль является частью мировой финансовой системы», — отметил министр.

«Следует учитывать, что сегодня мы живем как часть современной экономики и глобального мира, а не изолированный остров. Мы не Северная Корея. Я уже слышу грохот о возможности понижения кредитного рейтинга. если экономика будет вести себя безответственно. Если это произойдет, процентные ставки подскочат далеко за пределы сегодняшнего уровня», — сказал Либерман.

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