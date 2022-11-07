Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля будет понижен при новом правительстве

Авигдор Либерман предупредил, что кредитный рейтинг Израиля, вероятно, будет понижен, если лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу станет премьер-министром и реализует различные планы расходов. Комментарии Либермана прозвучали в ходе интервью газете Maariv.

«Кредитный рейтинг Израиля будет поставлен под угрозу, если Нетаниягу доведет страну до дефицита бюджета», — сказал Либерман, добавив, что он «уже слышит сигналы о том, что это может произойти».

Министр предупреждает, что это будет сделано для того, чтобы удовлетворить все требования коалиции.

Либерман имел в виду в первую очередь три миллиарда шекелей, которые, как он утверждает, Нетаниягу добавит в бюджет на образование ультраортодоксов, а также деньги для финансирования продуктовых купонов, которые, по его словам, потребует глава ШАС Арье Дери. Текущий годовой бюджет Израиля составляет чуть более 452,5 млрд шекелей.

«Очевидно, что у нас нет денег для финансирования этих требований, и для их выполнения нам придется резко увеличить дефицит, который в настоящее время составляет ноль процентов», — добавил Либерман, имея в виду текущие расходы страны. а не государственный долг.

«Я думаю, что это ужасный позор, что они планируют потратить впустую все деньги, которые мы сэкономили с такими огромными усилиями. Единственное, что меня утешает, — это тот факт, что Израиль является частью мировой финансовой системы», — отметил министр.

«Следует учитывать, что сегодня мы живем как часть современной экономики и глобального мира, а не изолированный остров. Мы не Северная Корея. Я уже слышу грохот о возможности понижения кредитного рейтинга. если экономика будет вести себя безответственно. Если это произойдет, процентные ставки подскочат далеко за пределы сегодняшнего уровня», — сказал Либерман.

Ранее Курсор писал, что израильские экономисты рассказали, повлияет ли смена правительства в стране на макроэкономическую политику. По мнению экспертов, ставка США имеет большее экономическое влияние, чем выборы в Израиле.

Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару после повышения ставки ФРС. На мировых валютных рынках доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 0,75% в четвертый раз подряд.

Курсор сообщал, что доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле.

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