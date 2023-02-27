Шекель не выдерживает роста

Шекель значительно вырос по отношению к основным валютам в четверг, но снова упал на валютных торгах в пятницу.

Репрезентативный курс шекеля к доллару США был установлен на 1,27% выше на уровне 3,6590 шекелей в пятницу, в то время как курс шекеля к евро был установлен на 1,01% выше, на уровне 3,8752 шекеля за евро. Курс доллара к шекелю в начале 2023 года составлял 3,53 шекеля, а курс шекеля к евро — чуть более 3,7 шекеля за евро.

Об этом сообщает Globes.

Американский банк Wells Fargo говорит, что на шекель влияют опасения по поводу изменений израильского правительства в правовой системе, и что слабость валюты противоречит сильным экономическим основам. Банки ожидают укрепления шекеля до 3,4 шекеля за доллар к концу первого квартала.

Причина волатильности шекеля до сих пор не совсем ясна. Среди предлагаемых объяснений есть то, что Банк Израиля вмешался в рынок, чтобы предотвратить слишком сильное ослабление шекеля, но источники на рынке полностью исключают это. В обзоре рынка на прошлой неделе Bank of America заявил, что Банк Израиля может вмешаться, чтобы смягчить высокую волатильность, но это будет иметь цену в виде снижения ликвидности на рынке».

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Напомним о самых эффективных экономиках мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.