Шекель достиг трехмесячного максимума по отношению к доллару

Шекель укрепляется по отношению к доллару и евро. Накануне Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,785% — до 3,414 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,087% выше — до 3,567 шекеля за евро. Позже обменный курс шекеля снизился на 0,55% по отношению к доллару по 3,395 шекеля за доллар и на 0,13% по отношению к евро по 3,563 шекеля за евро.

Шекель торгуется на самом сильном уровне по отношению к доллару с начала сентября, упав ниже 3,40 шекеля за доллар впервые за три месяца. Это связано с ослаблением доллара на мировых рынках, в то время как недавний сильный рост на Уолл-стрит еще больше укрепил шекель, поскольку израильские институциональные инвесторы продавали доллары, чтобы хеджировать свои зарубежные позиции. Кроме того, шекель традиционно укрепляется в начале месяца, поскольку технологические компании и экспортеры конвертируют иностранную валюту в шекели для выплаты зарплаты и других расходов.

На прошлой неделе Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый управляющим профессором Амиром Яроном, повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Это было шестое повышение ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%. Аналитики ожидают еще два повышения ставок на 0,25% в январе и феврале.

Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару и евро. Процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней.

Кроме этого, Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.