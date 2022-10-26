Шекель резко укрепился по отношению к доллару

Доллар слабеет во всем мире, так как экономисты видят, что ФРС США проводит менее ястребиную политику.

Шекель сегодня резко укрепляется по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. В начале дня межбанковские торги обменный курс шекеля снизился на 1,56% по отношению к доллару по 3,504 шекеля за доллар и вырос на 0,18% по отношению к евро по 3,512 шекеля за евро.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,056% выше, чем в понедельник, до 3,559 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,340% выше, до 3,509 шекеля за евро.

На мировых валютных рынках доллар ослабевает по отношению к основным мировым валютам, поскольку экономисты ожидают, что Федеральная резервная система США примет менее ястребиную политику, поскольку последние экономические данные показывают, что повышение ставок ФРС уже замедляет экономику и снижает инфляцию.

Со своей стороны, курс шекеля поддерживался ростом на Уолл-стрит за последние несколько дней, что вынудило израильских институциональных инвесторов хеджировать свои зарубежные инвестиции, продавая доллары и покупая шекели. Этим утром курс шекеля к доллару ненадолго опустился ниже 3,50 шекелей за доллар, впервые чуть более чем за месяц.

Ранее Курсор писал, что доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле. Евро ослаб примерно на 1% по отношению к шекелю, как и британский фунт, на фоне опасений по поводу слабости европейского рынка из-за войны в Украине.

Курсор сообщал, что глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране. Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году.

Кроме этого, Управляющий Банка Израиля прокомментировал повышение процентных ставок. Управляющий Банка Израиля сказал, что осуществленное ускорение и поощрение повышения процентных ставок должно предотвратить необходимость в еще более высоких повышениях процентных ставок.

Курсор писал, что шекель резко вырос: названа причина. Шекель резко укрепляется по отношению к доллару и к евро

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку.