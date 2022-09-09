Шекель упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с июля

Шекель продолжает падать по отношению к доллару.

Главный стратег Bank Hapoalim по финансовым рынкам отмечает, что доллар служит безопасным убежищем, когда рынки падают.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно сообщению ежедневной деловой газеты Globes, главный стратег финансового рынка Bank Hapoalim Моди Шафрир сказал: «Если мы посмотрим на шекель по отношению к доллару, похоже, что тенденция нисходящая, но по отношению к корзине основных валют шекель по-прежнему очень силен».

Шафрир добавил, что «когда рынки падают, как это происходит сейчас, они покупают доллары». Кроме этого, институциональные инвесторы выходят на зарубежные рынки через контракты, и, покупая доллары, они увеличивают свой залог.

Он отметил, что доллар считается безопасным и служит безопасным убежищем, когда рынки падают.

Ранее Курсор писал, что шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины. В среду шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.

Наша редакция писала, что шекель восстанавливается. Шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро.

Курсор также сообщал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США.

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