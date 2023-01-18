Стало известно, кто был инициатором отключения россии от SWIFT

Журналисты заявили, что главный инициатор отключения банков россии* от международной банковской системы SWIFT после начала полномасштабного вторжения рф в Украину — тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Сообщается, что этот вопрос поднимался 25 февраля 2022 года во время неформального заседания Евросовета в Брюсселе. На том заседании главы правительств всех стран Евросоюза выступали с речью, в которой высказывались касательно вторжения россии в Украину.

Петков, выступая перед собравшимися, заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут убить в течение ближайших 48 часов, так как он находится в так называемых «списках смертников Москвы». Петков также призвал Евросовет принять срочное решение об отключении россии от SWIFT. Политик предлагал заморозить европейские облигации от центрального банка рф. Многие присутствующие главы правительств сомневались, но в итоге Европейская комиссия поддержала предложение Петкова.

Параллельно в Париже встречались министры финансов ЕС, на которой находится тогдашний министр финансов Болгарии Ассен Васильев. Васильев сказал рассказал своим коллегам, чем на самом деле угрожает Украине «денацификация», о которой заявили в кремле.

«Это то, что русские сделали в Болгарии после Второй мировой войны, они убили тысячи диссидентов, профессоров и священников», — заявил Васильев.

Через два дня Брюссель принял первые меры против россии, которая вторглась в Украину.

Ранее Курсор писал, что в ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться».

Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Наша редакция писала, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!