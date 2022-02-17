Цены на жилье в Тель-Авиве продолжают расти

Цены в городе выросли на 40% за два года, а разница с соседним Рамат-Ганом перешагнула рубеж в 50%.

Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро во вторник, четвертый квартал 2021 года стал самым безумным в истории Израиля для покупок жилья, и рост цен был выше, чем в среднем за последнее десятилетие. И в этой общей картине Тель-Авив снова выделился как оторванный от остальной части страны.

Об этом передает Globes.

Цифры еще не окончательные, потому что главный экономист Минфина пока не обнародовала свои данные, а информация Центрального бюро статистики подлежит пересмотру. Однако, можно предположить, что в четвертом квартале прошлого года было совершено 42 000 транзакций, и что цены выросли почти на 4%. Среди общего ажиотажа покупок некоторые места выделялись исключительным количеством транзакций и ростом цен.

Согласно выборке сделок Центрального статистического бюро, в Хайфе, Иерусалиме, Нетании и Реховоте в четвертом квартале 2021 года было продано больше домов, чем в любом другом квартале за последние пять лет.

В Ришон ле-Ционе наблюдался самый резкий рост количества транзакций по сравнению с предыдущим кварталом — 56%. Покупатели также устремились в Ашдод, что увеличило количество сделок там на 43%. В Кфар-Саве это число увеличилось на 39%, в Хайфе — на 32%, а в Рамат-Гане и Реховоте — на 30%.

Индекс цен на жилье в Тель-Авиве вырос на 15% с 2020 года, а средняя цена домов в городе подскочила на 30%. В последнем квартале 2021 года четырехкомнатная квартира в Тель-Авиве стоила 4,38 млн шекелей по сравнению с 3,14 млн шекелей в последнем квартале 2019 года, что означает рост почти на 40% всего за два года.

Как ранее писал Курсор, рост израильской экономики в прошлом году составил 8,1%, превзойдя все прогнозы.

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