В супермаркеты Shufersal возвращается продукция известной продуктовой компании

Спустя почти три месяца после того, как продукты Unilever были сняты с полок супермаркетов Shufersal, широко разрекламированная битва между крупнейшей сетью супермаркетов Израиля и гигантом в области продуктов питания и расходных материалов подошла к концу. Источники сообщают, что за стороны достигли договоренности, и, по всей видимости, продукция Unilever начнет поступать в сеть со среды, 25 января.

Об этом сообщает Globes.

Источники на рынке говорят, что в последние несколько месяцев генеральный директор Shufersal Ори Ватерманн категорически отказывался соглашаться на двузначное повышение цен до 20%, которого требовал Unilever. Считается, что рост будет значительно меньше и составит до 10%.

Источники также сообщили, что Shufersal покроет часть повышения цен, так что потребители все равно будут платить больше, но не так сильно, как в первоначальном спросе Unilever.

По данным StoreNext, в декабре 2022 года продажи Unilver на израильском рынке в целом упали на 36,6%. Это составляет убыток в размере 65 млн шекелей по сравнению с декабрем 2021 года. В ноябре 2022 года, в начале которого Unilever прекратил поставки товаров в розничные сети, его продажи упали на 28%, что привело к убытку в размере 37 млн шекелей.

В январе 2023 года Unilever возобновила поставки в большинство розничных сетей после достижения с ними договоренности, но Shufersal остался непреклонен. Общий ущерб Unilever за последние три месяца оценивается примерно в 100 млн шекелей.

В Shufersal заявили в ответ на отчет: «Shufersal достиг коммерческих договоренностей с Unilever, согласно которым самые популярные продукты вернутся на полки сети спустя почти три месяца, в течение которых Shufersal действовал, чтобы отсрочить и минимизировать, насколько это возможно, скорость роста цен, что требовали различные поставщики. Shufersal будет продолжать делать все возможное для продолжения борьбы со стоимостью жизни в Израиле».

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